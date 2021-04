Studiu: Vopseaua de oua din comert, foarte periculoasa pentru sanatate

Pastele este tot mai aproape, iar multe persoane incep deja sa achizitioneze produsele necesare. Printre acestea se numara vopseaua de oua, deoarece ouale rosii sau vopsite in alte culori nu pot lipsi de pe mesele oamenilor.Putini stiu insa ca unele dintre aceste vopseluri, care se gasesc pretutindeni in aceasta perioada, contin multe chimicale, care patrund prin porii din coaja oualor si ajung in albus, pe care toata lumea il consuma cu placerePotrivit studiului ANPC, vopseaua de oua care se comercializeaza in prezent pe piata romaneasca, contine cu 58% mai multi aditivi decat in urma cu 6 ani. De exemplu, unul dintre acestia, E102, are un puternic efect cancerigen, in special la nivelul glandei tiroide. Asta in timp ce altii afecteaza in special copiii.Vanzatorii nu cunosc ce E-uri se gasesc in vopseaua de oua, dar nici cumparatori nu reprezinta un mare interes eticheta."In primul rand sa fie in limba romana. Informatiile sunt in ordine descrescatoare si termenul de valabilitate convorat cu mediul de depozitare, iar nu in ultimul rand sa cerem bonul fiscalSunt unii oameni care cumpara acelasi tip de vopsea de multa vreme, si merg pe incredere. Nu conteaza neaparat ce contine, ci daca face treaba buna cand e vorba de culoare.Ceea ce este important este sa cumparam vopsea de oua si sa nu cumparam vopsea tipografica, vopsea de masina.Daca pe eticheta oului vopsit nu se regaseste informatia cu privire la vopseaua respectiva, mai bine nu il cumparam.", declara Sorin Mierlea, presedinte Infocons, potrivit antena3.ro.Specialistii atrag atentia ca pe etichetele acestor produse se regasesc pana la 12 E-uri diferite. Multe persoane nu le acorda atentie deoarece considera ca daca sunt doar pe coaja oului, acestea nu sunt ingerate. Nu stiu insa ca o mare parte din aceste chimicale trec prin coaja (chiar daca albusul nu se coloreaza) si ajung, inevitabil, in organism, fiind extrem de periculoase, atat pentru adulti, dar mai ales pentru copii. Iata care sunt cei mai periculosi aditivi din copseaua pentru oua. Daca ii gasesti pe eticheta, renunta la a cumpara produse care contin acesti aditivi, care sunt extrem de periculosi:- in combinatie cu benzoatii favorizeaza hiperactivitatea la copii.- unele persoane acuza reactii alergice. NU este recomandat copiilor hiperactivi.- are un puternic efect cancerigen, in special la nivelul glandei tiroide.- poate produce iritatie gastrica, anorexie, voma, afectarea ficatului si a rinichilor