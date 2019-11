Substantele folosite pentru dezinsectia din Timisoara, cumparate de pe piata neagra

Toti au fost intoxicati cu un compus chimic periculos, otrava pentru sobolani, folosit in timpul deratizarii. Patronul firmei de deratizare a fost dus la audieri si retinut pentru 24 de ore. Acesta a marturisit ca a cumparat substantele pentru deratizare de pe piata neagra si ca acestea aveau o concentratie mai mare decat cele folosite in mod normal. In acest caz, firma de deratizare avea nevoie de o autorizatie speciala pentru a folosi astfel de substante."Audierile au durat până la ora 5 dimineaţă, a adoptat poziţia unică ce îl avantaja la momentul de acuma, respectiv să recunoască împrejurările exact cum s-au petrecut. De unde a cumpărat respectivele pastile, care aveau o doză de concentraţie mai mare decât cea care se foloseşte uzual pentru deratizarea în apartamente. Nu le-a procurat legal, le-a cumpărat de pe piaţa neagră. Dar de la un tip care lucrează la o firmă de profil. Ştia de substanţele astea, le-a mai folosit la un moment dat la un hotel, în urmă cu o lună, a avut efecte foarte pozitive. Patronul de la hotel chiar doreşte să golosească toate camere din hotel şi să mai facă o deratizare. A cumpărat aceste pastile pentru hotel. Erau mai puternice faţă de cele folosite uzual.Primind o comandă de la această firmă, care deţine cele două blocuri în Timişoara, având pe stoc deja cumpărate, a zis să folosească şi acolo, având în vedere că acele încăperi nu erau locuite. După ce a plasat aceste pastile el a izolat cu bandă adezivă tocul uşii, a luat şi cheile cu el. Substanţa s-a dus însă şi spre apartamentele vecine, care erau locuite. Nu avea nici el de unde să ştie cât sunt de letale. Urma şi etapa a doua, de îndepărtare şi aerisire. Urma să şi igienizeze. Erau saltele pline de ploşniţe, şi în pereţi...”, a declarat Călin Stăiculescu, avocatul lui Sorin Buţă, patronul firmei de deratizare Bistim Dera.Conform anunţurilor făcute firma Bistim Dera oferea servicii profesionale de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, cu soluţii profesionale de cea mai bună calitate, pentru spaţii comerciale, case, scări de bloc, apartamente etc. “Bistim Dera vă oferă servicii deratizare şi dezinsectie la cele mai avantajoase preţuri. Oferim garanţie!”, scrie pe pagina de Facebook a societăţii.