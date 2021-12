Suma colosala pe care Alexandru Rafila a imprumutat-o unui membru al familiei

Este vorba despre un imprumut urias pe care noul ministru l-a dat unui membru al familiei. Acest amanunt nu aparea si in declaratia de avere precedenta, publicată la Agenţia Naţională de Integritate (ANI) pe 4 ianuarie 2021 ca urmare a demisiei din funcţia de şef laborator la Institutul Matei Balş. Un alt împrumut nou pe parcursul anului 2021 este şi unul de 10.000 de lei către o persoană fizică, scrie Ziarul Financiar.În 2021, Ministrul a declarat (prin vânzare) un apartament de 67.500 de euro. Tot în 2021 Rafila a declarat un contract de vânzare/cumpărare de 510.000 de euro pentru un teren de 5.000 de metri pătrăţi în Otopeni. Contractul, datat 2 noiembrie 2021, este parte a unei asocieri de 5 persoane fizice şi 2 persoane juridice.Rafila are 154.000 de lei investiţi la Banca Transilvania – cea mai mare instituţie de credit din România, şi aproximativ 214.000 de lei la Transgaz – transportatorul naţional de gaze naturale. Ca număr de acţiuni, Rafila a declarat 1.000 de acţiuni TGN şi circa 62.000 de unităţi la banca de la Cluj.De la începutul anului 2021 acţiunile TLV au plus 27% iar cele ale TGN, minus 13%. Însă doar în ultima săptămână TGN a urcat cu 16%. Ministrul a declarat 12.500 de lei dividende de la Transgaz şi 10.700 de lei de la banca de la Cluj.Ca active financiare, Rafila a declarat trei conturi curente la Raiffeisen şi BCR în valoare totală de circa 100.000 de euro şi următoarele depozite bancare: 350.000 euro la Raiffeisen deschis în 2007, un altul de 15.600 de dolari deschis în 2007, unul de 370.000 de lei la Raiffeisen din 2014, alţi 262.000 de lei la Raiffeisen din 2018 şi 112.600 de euro din 2018 la Banca Transilvania. Ministrul are numerar de aproximativ 100.000 de euro.Ca venituri, ministrul a declarat 127.800 de lei în 2020 de la Universitatea Carol Davila, echivalentul a 10.700 de lei lunar, şi 225.000 de lei de la Matei Balş, adică 19.000 de lei lunar.În decembrie 2020 Rafila a demisionat de la Matei Balş ca urmare a acceptării unui post de deputat în Parlament.