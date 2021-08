Surpriza in showbiz! Prezentatoarea de la Pro TV care s-a maritat in mare secret

Surpriza mare in showbiz! Nimeni nu se astepta sa se casatoreasca mai ales ca nu se stia ca aceasta prezentatoare TV are un iubit! Cine este vedeta de la Pro TV care s-a maritat in mare secret?De ziua ei, prezentatoarea de la Meteo a postat pe contul personal de Instagram o imagine cu buchetul de flori primit de colegii d ela Pro TV, alături de un mesaj misterios.”Când faci parte dintr-o echipă minunată, locul de muncă e a doua casă, unde vii în fiecare zi cu mare drag! Săptămâna aceasta am început așa! Vedem până la finalul săptămânii, ce se mai întâmplă...”, a scris Magda pe Instagram.La cununia civilă, vedeta a purtat o rochie de culoarea untului, mulată, cu dantelă în zona decolteului și mâneci lungi. Magda și-a accesorizat ținuta cu sandale crem cu barete.Pentru cununia religioasă, Magda a ales o rochie albă, dintr-un material fluid, cu un umăr gol și crăpată pe un picior. Mireasa și-a accesorizat ținuta cu pantofi argintii cu baretă tip zale pe glezne și o coroniță prețioasă.