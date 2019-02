Surpriza pentru batranul care si-a donat toate economiile pentru incubatoarele pentru nou-nascuti

Pentru ca nu are copii, barbatul, care a lucrat 60 de ani ca sofer, iar acum are o pensie de 1.300 de lei, a decis sa ii ajute pe micutii de la Spitalul din Campulung.Desi sta intr-o casa modesta, de la tara, cu trei odai, si ingrijeste patru capre, Ion Carstoiu a marturisit ca nu are ce face cu banii stransi si ca este mai bine sa fie folositi de cei care au mai mare nevoie de ei. Barbatul a luat aceasta decizie dupa ce in tinerete a facut o mare greseala. I-a spus iubitei sale de la acea vreme sa renunte la un copil."Datorita acestui fapt am zis sa iau un incubator pentru nou-nascuti. Am fost satisfacut, am plecat asa cu o inima implinita", a declarat batranul. Gestul pensionarului i-a impresionat pe medici şi pe vecini"Gestul batranului ne lasa fara cuvinte. Vor fi folositi pentru doua monitoare functii vitale la terapie intensiva si pentru un generator la neonatologie. Pe incubatoarele care vor fi cumpărate din banii donaţi va fi scris numele lui Ion Cârstoiu. Pentru ca oamenii să nu uite că şi omenia salvează", a declarat Niculae Alexe, reprezentant al Spitalului din Campulung.Ion Cârstoiu face asta în fiecare zi. Din pensia lui de 1300 de lei pe lună îngrijeşte şi un adolescent cu probleme de sănătate.