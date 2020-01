Suspiciune de coronavirus in Romania

Medicii spun ca au luat masurile specifice si tanarului i-au fost prelevate probe de sange care au fost trimise la Institutul Matei Balș și se așteaptă rezultatele.„Din ce date avem la acest moment, este vorba despre un tânăr, de 24 de ani, care studiază în China și care a venit în Bacău în urmă cu opt zile. A acuzat febră inclusiv în avion, dar ulterior nu a mai avut stare febrilă. În schimb a tușit, iar acum s-a prezentat la UPU cu dureri musculare, care pot fi și un efect secundar al acestei tuse.A fost introdus în camera de izolare, i se efectuează toate investigațiile necesare, s-a luat legătura și cu Institutul Matei Balș, așteptăm rezultatele”, a declarat Alin Năstasă, directorul Direcției de Sănătate Publică Bacău, pentru Deşteptarea Managerul Institutului de Boli Infecţioase ”Matei Balş”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, luni, că în minivacanţă s-au prezentat la spital 1.592 de persoane, dintre care 636 prezentau gripă, deşi recomandarea sa a fost ca persoanele cu simptome clare să stea acasă.De asemenea, în ceea ce priveşte îmbolnăvirile cu coronavirus apărute în China, Streinu-Cercel a precizat că populaţia nu trebuie să caute teste rapide pentru coronavirus, întrucât acestea nu există, dând asigurări că, în cazul în care virusul va apărea în România, Institutul are capacitatea de a-l trata. Streinu-Cercel s-a referit şi la îmbolnăvirile cu coronavirus, afirmând că 70% dintre cazurile de coronavirus nou înregistrate sunt forme uşoare şi medii, iar în cazul în care virusul va apărea în România, Institutul are capacitatea de a-l trata. În plus, acesta a făcut apel la populaţie să nu caute teste rapide pentru depistarea coronavirusului nou, întrucât acestea nu există.