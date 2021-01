Sute de doze de vaccin anti-Covid, aruncate in Sibiu

Potrivit Prefecturi Sibiu, pana in prezent, 1.720 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech, incepand cu data de 31 decembrie 2020. Restul de 230 de doze au ajuns la gunoi, dearece medicii au refuzat vaccinarea.In urma vaccinarii, au fost inregistrate, cinci reactii adverse, dintre care doua de tip local, manifestate prin durere la locul injectarii, si trei de tip alergic. Cu doar cateva zile in urma, spitalul din Gaesti s-a aflat in centrul atentiei, dupa ce managerul institutiei, caruia ii ramasesera doze de vaccin refuzate de medici, a decis sa vaccineze alte persoane pentru a nu se pierde dozele de vaccin.Potrivit strategiei nationale de vaccinare, dozele de vaccin ramase trebuie trimise catre alte spitale, unde exista cereri, sau aruncate, dupa caz.