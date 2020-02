Tragedia s-a produs in sectorul 2 al Capitalei, miercuri seara, in jurul orei 19.30. Tanara era acasa cu mama sa. Cand a intrat in camera fiicei sale, aceasta a avut un soc cand a vazut-o pe fata dezbracata la fereastra. Mama a încercat să o prindă pe fată, însă nu a reuşit, iar impactul cu solul i-a fost fatal tinerei de numai 29 de ani. Apelul la 112 a fost făcut la ora 19.35, însă echipajul de prim ajutor ajuns la faţa locului nu a putut decât să constate decesul.Mama tinerei a suferit un soc si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Apropiatii au marturisit ca tanara intrase in depresie dupa ce tatal sau s-a stins din viata si ca a comis acest gest pentru ca nu mai suporta dorul de tatal sau. În acest caz, poliţia a deschis un dosar de moarte suspectă.

Tanara 29 de ani s-a aruncat in gol de la etajul 10, in Bucuresti

