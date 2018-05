Tanara care a provocat accidentul de la Ghioroc era pasionata de viteza. S-a filmat cand conducea cu 200 km/h

Doua tinere si-au pierdut viata duminica, dupa ce au plonjat cu masina in lacul Ghioroc, Arad. Cele doua fete plecasera impreuna cu doi baieti la o plimbare pe un drum forestier din sudul lacului. La un moment dat, Adelina, tanara care se afla la volan a scapat masina de sub control si a derapat.

Accident cumplit in Arad, la lacul Ghioroc. O masina a zburat zeci de metri apoi a cazut in apa. Doua fete au murit si doi baieti au reusit sa se salveze, insa sunt in stare de soc. Laura si Adelina, de 26 si, respectiv, 24 de ani, erau pe scaunele din fata a masinii, in timp ce pe bancheta din