Tanara de 27 de ani din Botosani, ultimul deces in urma infectiei cu coronavirus

Bilantul total al deceselor in Romania a ajuns pana in acest moment la 40.Deces 39Bărbat, 71 ani, judetul Suceava (contact cu o persoana care a revenit din Austria). In data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca. Rezultatul testarii din data de 26.03.2020 a fost pozitiv.Data deces: 29.03.2020 - Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, Sectia ATI.Patologie preexistenta: Tumora neuroendocrina. HTA. Anevrism de aorta.Deces 40Tânăra, 27 ani cu domiciliul în judetul Botoșani . In data de 22.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Rezultatul testării din data de 23.03.2020 a fost pozitiv.Data deces: 29.03.2020 - Spitalul Boli Infectioase IasiPatologie preexistenta: Diabet zaharat tip I decompensat.În România au fost confirmate, până acum, 1.452 infecții cu coronavirus. 139 dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați.