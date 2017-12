Tanara ucisa la metrou, poveste dramatica. A fost parasita de mama si crescuta de vecini

Tanara, orginara din Ostroveni, Dolj, fusese crescuta de vecinii de peste drumul casei sale, deoarece mama ei era foarte saraca si nu o putea creste. Alina plecase in adolescenta in Capitala pentru a-si face un viitor mai bun. Locuia alaturi de iubitul sau, cu care avea planuri de casatorie.Potrivit adevarul.ro, in momentul in care au aflat de tragedie, atat mama naturala, cat si cei doi parinti adoptivu au venit imediat la Bucuresti.Apropiatii au povestit ca in seara tragediei, tanara se intorcea de la munca. Lucra la un restaurant, unde s-a angajat imediat ce a absolvit facultatea.În localitatea natală a tinerei, toată lumea este înmărmurită, iar rudele au povestit cu lacrimi în ochi că tânăra de 25 de ani avea un suflet mare şi visa să îşi facă un viitor alături de prietenul ei în Bucureşti.„Nu am putut să mă uit la imagini. Este o adevărată tragedie ce s-a întâmplat, dar nu pot da vina nici pe femeia care a împins-o, am înţeles că era bolnavă psihic. Este vina autorităţilor. Noi am fost anunţaţi de poliţie în legătură cu tot ce s-a întâmplat şi am plecat imediat în Bucureşti. Alina se îndrepta către casă în seara tragediei şi a fost împinsă sub roţile trenului de o femeie“, a povestit tatăl adoptiv al Alinei Ciucu, potrivit sursei citate.Rudele au mai povestit că Alina şi femeia care a aruncat-o sub roţile trenului nu se cunoşteau. „Nu înţeleg ce a avut cu ea. Ce putere şi suflet să ai să arunci o copilă de 25 de ani în faţa trenului. Fata noastră n-a avut nicio şansă şi a murit. Mama ei, care a adus-o pe lume, dar şi părinţii adoptivi sunt în stare de şoc“, a declarat Valerică Begheţeanu, unchiul Alinei Ciucu.