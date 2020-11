Tara care a scapat de COVID-19. Are o populatie de 23 de milioane de locuitori

Este vorba despre Taiwan, care a luptat din martie cu epidemia de coronavirus, iar joi a atins un record in lume: 200 zile fără cazuri locale. Ultimul caz local a avut loc pe 12 aprilie, fără a cunoaște un al doilea val. Taiwanul are o populatie de 23 de milioane de locuitori, cu 550 de cazuri confirmate de COVID-19 si 7 decese. Pentru ca au avut experienta cu epidemia de SARS in 2003, care a facut peste 180 de victime, autoritatile au avut un plan de actiune eficient.Au închis graniţa cu China, a impus reguli stricte in ceea ce priveste transportul si a achitizionat sufieciente masti de protectie. De asemenea, cetatenii au respectat cu strictete regulile impuse de autoritati, inclusiv intrarea în carantină a suspecţilor de coronavirus."Taiwanul este singura țară majoră care a reușit până acum să elimine transmisia comunitară a Covid”, a spus Peter Collignon, medic în boli infecțioase și profesor la Școala de Medicină a Universității Naționale Australiene. Taiwanul „probabil a avut cel mai bun rezultat din întreaga lume”, a spus el, și este „și mai impresionant” pentru că este o țară cu o populație de aproximativ aceeași dimensiune ca Australia, cu mulți oameni care trăiesc aproape unul de altul în apartamente.