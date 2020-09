Tara care se confrunta cu al treilea val de coronavirus

Iranul a fost una dintre primele tari afectate de pandemia de coronavirus, dupa ce virusul s-a raspandit in China. Autoritatile iraniene au reușit să aducă sub control boala la începutul lunii mai, dar apoi țara s-a confrutnat cu o creștere a infectărilor la începutul lunii iunie. A urmat un nou declin al numărului zilnic de îmbolnăviri cu Covid-19 în luna august, când se înregistrau sub 1.600 de cazuri.Potrivit ultimelor date publicate vineri de către departamentul de sănătate iranian, 144 de persoane au murit și au fost înregistrate 3.049 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Numărul total al deceselor provocate de Covid-19 este de 23.952, iar 28 din provinciile țării, inclusiv capitala Teheran, sunt clasificate ca fiind roșii sau galbene, pe o scară care denotă gravitatea focarelor.La începutul acestei săptămâni, Alireza Zali, coordonatorul celulei de criză anti-coronavirus de la Teheran, a declarat că prognozele arată că țara se „îndreaptă spre cel de-al treilea val al coronavirusului și se pare că valul va prinde contur la Teheran mult mai devreme decât alte provincii”.