Tariceanu, Dragnea si premierul Tudose, gest scandalos la funeraliile regelui Mihai. Asa ceva chiar nu se face

In momentul in care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si sotia acestuia, Carmen, urmati de Principesa Margareta si Radu Duda, au intrat in Sala Tronului, toata lumea prezenta la funeralii s-a ridicat in picioare, in semn de respect. Numai Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si premierul Tudose au sfidat total momentul si s-au asezat pe scaun, in timp ce toata lumea statea in picioare, inclusiv cei mai importanti oameni ai lumii, ambasadori si monarhi.Gestul a fost unul revoltator si toata lumea i-a criticat pentru aceasta atitudine sfidatoare.