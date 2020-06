Tarile pentru care nu va mai fi nevoie de izolare la intoarcerea in Romania

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca se va stabili care sunt aceste tari in urma unor analize facute de INSP."E un parametru la care ne uităm, o să înceapă cu spaţiul european, Uniunea Europeană plus Norvegia, Elveţia, Lichtenstein. Care este modalitatea: cine este la cinci cazuri noi la un milion de locuitori în ultimele 14 zile, media, atunci poate să intre în anularea măsurii de relaxare şi acest lucru se va evalua periodic”, a afirmat Raed Arafat, marţi seară, la Antena 3, conform News.ro Raed Arafat a precizat ca se va face periodic o evaluare in acest sens in functie de datele primite de la Centrul European de Control al Bolilor. INSP va face analiza, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă va aproba şi va anunţa oficial ţările la revenirea din care nu mai este nevoie de izolare. Arafat a precizat că măsura va fi valabilă doar pentru cei care vin din astfel de ţări sau care le-au tranzitat, dar au stat acolo în ultimele 14 zile.Oficialul MAI a menţionat că pe lista acestor state se numără, în prezent, Grecia şi Bulgaria, dar şi alte state şi că este posibil ca Germania să intre pe listă, fiind "la limită"."E o listă mai mare de ţări. Nu este una, două, trei ţări, sunt mai multe”, a spus Arafat. În ceea ce priveşte reluarea legăturilor aeriene, acesta a menţionat că se va ţine cont de aceeaşi regulă. "Dacă se vor deschide curse aeriene, vor fi tot la nivelul ţărilor care sunt sub 5 la un milion în ultimele 14 zile”, a mai afirmat Raed Arafat.