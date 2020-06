Tarom mareste frecventa zborurilor interne

Desi companiile aeriene au inregistrat pierderi mari in perioada pandemiei de coronavirus, zborurile fiind interzise, Tarom a cautat noi solutii pentru a creste veniturile. Astfel, reprezentantii Tarom au decis marirea numarului de zboruri interne. Incepand din 8 iunie, vor fi introduse noi curse din Bucuresti cu destinatia Cluj-Napoca si Timisoara in zilele de luni, miercuri si vineri.Tarom mai are zboruri comerciale din Bucuresti catre Baia Mare, Iasi, Oradea, Satu Mare si Suceava, potrivit Boardingpass.ro. Tarom a operat anterior zboruri unice de la Bucuresti catre destinatii din Italia, Spania, Belgia si Olanda, In 26 si 28 mai.Compania Nationala TAROM are incepand de marti dupa-amiaza, 9 iunie, un nou director general, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Transporturilor. George Barbu, care a preluat conducerea companiei aeriene nationale in ultimul trimestru al anului 2019, si-a inaintat marti demisia in cadrul unei sedintei Consiliului de Administratie. In locul sau a fost numit in functia de director general interimar pe o perioada de patru luni Mihaita Ursu, care va ocupa si rolul de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al TAROM.