Tatal Alexandrei, primele declaratii de la disparitia fiicei sale: Sufletul meu crede ca traieste

Acesta a dat primele declaratii cu privire la momentul in care fiica sa s-a urcat in masina lui Gheorghe Dinca si nu s-a mai intors acasa."Plecase la meditatii. Dupa aceea sa auzim ca s-a dus sa se intalneasca cu prietenul ei. Se face o saptamana de cand nu dorm. Am plecat la Caracal, se auzise ca a vazut-o cineva la un magazin. Ne-am dus si ne-am uitat pe camere, dar nu era. A primit sotia un telefon. Am cautat in doua case diferite si nu era. Va dati seama ce am simtit," a marturisit in exclusivitate tatal Alexandrei pentru Stirile Kanal D. De cand au ascultat inregistrarile ravasitoare in care Alexandra cerea disperata ajutor la 112, parintii sunt devastati."I-a dat Dumnezeu o sansa, dar daca nu au stiut sa profite de ea, ce sa zic?Acesta crede, insa, ca fiica sa traieste si o va gasi."Nu stiu ce sa mai cred. Noi speram sa fie, sa vina acum. Sufletul meu crede ca traieste. Tot timpul am sa cred asa ceva", a mai spus tatal Alexandrei.