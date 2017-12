Tatal fetei ucise la metrou nu da vina pe atacatoare: "Este vina autoritatilor"

„Nu am putut sa ma uit la imagini. Este o adevarata tragedie ce s-a intamplat, dar nu pot da vina nici pe femeia care a impins-o, am inteles ca era bolnava psihic. Este vina autoritatilor“, a declarat tatal victimei, potrivit adevarul.ro.Suspecta Magdalena Serban nu isi cunostea victima. A ales-o aleatoriu si a profitat de faptul ca tanara era atenta la telefon si a impins-o in fata trenului cand acesta a intrat in statie. Martorii spun ca nu au avut nici macar timp de reactie deoarece metroul a lovit-o violent.„Era o fata minunata, era cuminte! Ultima oara a venit asta vara acasa. Facuse facultatea la Bucuresti si isi gasesie si ea perechea acolo. Ce suflet avea criminala aia? Era atât de frumoasa...ca o actrita. Asa ii ziceam eu. Plecase de saracie de acasa. Muncea la un restaurant in Bucuresti. Ii cumpararam sicriu si mama ei pleca cu fetele mele la Bucuresti sa o recunoasca si sa o aduca acasa.”, a declarat Mariana Ghigeanu, matusa Alinei Ciucu, pentru Cancan.ro