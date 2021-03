Tatal fetitei ucise in accidentul din cartierul Andronache: "Ea s-a certat cu sotul ei. A vrut sa se sinucida"

Tatal fetitei de 6 ani, care a murit in urma accidentului produs in cartierul Andronache din Capitala, de o soferita care a urcat bauta la volan, spune ca femeia si sotul acesteia se certau inainte de accident si ca aceasta ar fi vrut sa se sinucida.„Nu doresc nimănui asta. Părerea mea este că justiția în România se face după puterea financiară. (…) Ea s-a certat cu soțul ei. A vrut să se sinucidă și mi-a ucis mie fetița. (…) Au vorbit vecinii lor, au spus chestia asta. S-au certat înainte să urce în mașină. Au plecat cu viteză de la poarta ei. Nu a frânat, a ucis doi copilași. Domnul procuror ar trebui să mențină măsura. De ce judecătorii au pus-o liberă în control judiciar? Când ea a avut o declarație mincinoasă, a consumat alcool și a omorât două suflete. Vreau să-și facă Poliția Română și judecătorii datoria. (…) Șoferița are părinții pe stradă cu noi, au plecat supărați de la ei. Gândiți-vă, 177 de km/h. A rămas acul blocat la 177 km/h. A fost poliția aici, am auzit că a rămas acul blocat la 177 de km/h. (…) Domnul a zis că a fost soția la volan. (…) Am văzut-o pe fetița mea, desfigurată, strivită de stâlp. Vreau să audă toată lumea, să se facă dreptate. Doamna putea să tragă de volan, stânga-dreapta, să pună frână.”