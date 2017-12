Tatal primei victime, care s-a salvat: "Cei de la 112 sunt inconstienti! M-au trimis pe mine sa fac investigatii, ca parinte"

Noi detalii despre reactia autoritatilor in cazul tinerei ucise la metrou ies la iveala. Si sunt de-a dreptul socante.Tatal primei tinere pe care Magdalena a incercat sa o impinga in fata trenului face dezvaluiri halucinante. Acesta a spus ca politia l-a trimis sa investigheze singur cazul, ca parinte.Tragedia de marti seara de la metrou poate ar fi fost evitata daca autoritatile ar fi inteles gravitatea situatiei la timp. Desi primul incident a avut loc in juru orei 15:30, prima victima a reusit sa depuna plangere abia in jurul orei 19.00. O ora mai tarziu, Alina Ciucu isi pierdea viata.Tanara care a supravietuit tentativei de omor de la statia de metrou Costin Georgian, dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori, a asteptat doua ore pentru a putea depune plangere la Politie, pentru ca in fata ei era o femeie care isi pierduse sacosa pe peron.Politistul de la metrou i-a cerut sa aiba rabdare, motivand ca el este singur, a declarat, la Antena 3, tatal tinerei, precizand ca dupa incident, care a avut loc in jurul orei 15.30, au sunat la 112 dupa 45 de minute, cand tanara si-a mai revenit din starea de soc. Aici insa au fost directionati la politia din metrou, reusind sa depuna plangerea in jurul orei 19.00.Un soc pentru toti. In 45 de minute am sunat la 112 si 112 m-a trimis la Costin Georgian sa investighez eu ca parinte. E posibil asa ceva? (...) Am spus la 112 ca fata a fost impinsa intentionat in fata metroului, iar doamna de acolo mi-a spus sa merg la metrou, ca au politia lor (...) Trebuia sa verifice imediat, sa vada ca sunt om serios!", a declarat acesta la Antena3. Potrivit acestuia, cand martorii au intervenit, agresoarea ar fi pozat in victima. "Mi-a luat banii, mi-a luat banii si repeta. Apoi a venit metroul, persoanele au intrat in metrou, fiica mea a urcat si ea de frica si atunci a realizat ce s-a intamplat, a izbucnit in plans, nu a ajutat-o nimeni (...). Agresoarea a ramas pe peron. Ne-am uitat pe filmari si agresoarea se plimba foarte linistita pe peron catre iesire cu telefonul la ureche”, a adaugat tatal fetei.