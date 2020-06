Taxa Covid-19, introdusa in restaurantele din Romania

Patronii restaurantelor au declarat ca aceasta taxa, de 5 lei, a fost introdusa din cauza costurilor de distantare fizica.„Am pus-o din cauza costurilor de distantare sociala ale restaurantului. si pentru ca toata lumea facea asa. si celelalte restaurante, si dentistii”, a declarat un patron de restaurant pentru economica.net.Administratia Nationala de Administrare Fiscala spune ca taxa nu are niciun suport legal. „Taxa aceasta nu are niciun suport legal. Poate fi considerata un cost comercial, ca toate celelalte, pretul unui serviciu. Bineinteles, atata timp cat este comunicat clientului din capul locului si nu este aruncat la final, fara stiinta lui, pentru ca atunci poate intra in aria Protectia Consumatorului”, au declarat pentru sursa citata surse ANAF.