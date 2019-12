Taxa Oxigen a fost amanata

”Deoarece conştientizăm faptul că cetăţenii trebuie să fie mult mai bine informaţi, să înţeleagă care sunt beneficiile acestui program şi al vinietei Oxigen, am luat hotărârea, împreună cu Direcţia Transporturi, şi vom anunţa şi colegii din Consiliul General, ca lunile ianuarie şi februarie să fie dedicate informării şi conştientizării acestui program care ajută foarte mult în combaterea poluării, dar, de asemenea, şi la diminuarea traficului în zona centrală a Capitalei şi, din luna martie, să începem aplicarea propriu-zisă. (...) Vrem să ne asigurăm că proiectul este aplicabil, nu e vorba despre o derogare sau amânare neapărat de teama unor reacţii, ci pentru că este normal ca populaţia să înţeleagă rolul acestui proiect Oxigen foarte necesar pentru Bucureşti”, a declarat primarul general al Capitalei.Taxa Oxigen a fost aprobata pe 24 octombrie in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului Gabriela Firea. Vinieta urma sa fie introdusa cu data de 1 ianuarie 2020 pentru maşinile sub Euro 4, iar maşinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul oraşului. Autoturismele Euro 4 vor plăti vinieta din 2021. Maşinile non-euro, Euro 1 şi Euro 2 nu vor mai avea voie deloc în Bucureşti, iar pentru cele Euro 3 restricţia este valabilă din 2024. Potrivit Primăriei Capitalei, peste 1,6 milioane de maşini non-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 şi Euro 4 sunt înmatriculate în Bucureşti şi judeţul Ilfov, mai mult de o treime fiind intens poluante.

