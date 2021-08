Taximetristul care si-a ucis sotia educatoare, declaratii halucinante in fata anchetatorilor: ''Era un drac cu chip de inger"

In fata instantei, barbatul a spus ca femeia il jignea si il alungase se acasa. Toate acestea l-au infuriat si a pus la cale un plan diabolic. Acesta a recunoscut că a îmbrâncit-o, subliniind că „nu am ridicat niciodată palma la ea”.„Era de o răutate ieșită din comun. Drac cu chip de înger. Nu accepta sub nicio formă împăcarea. I-am zis că «ne-am putea foarte ușor găsi eu pe cineva și tu pe altcineva, dar mai târziu vom regreta amândo». Am luptat pentru ea și pentru cele două fete și nu am vrut să se destrame căsnicia, în ciuda caracterului. Mă și bătea, uitați, am o zgârietură de la unghiile ei, mă bătea și mă făcea jegos”, a declarat presupusul criminal, în fața instanței.”Ea sărea la bătaie”În continuare, Faur le-a declarat judecătorilor că el a fost cel care i-a găsit locul de muncă la grădiniță, prin intermediul surorii sale. Eram afectat pentru că solicita numeroase ordine de protecție, iar eu eram alungat de trei luni din casa mea, timp în care nu puteam să-mi văd fetele. Am îmbrâncit-o, dar nu am ridicat niciodată palma la ea, dimpotrivă, ea sărea la bătaie. Țipa mereu, zbiera și din jegos nu mă scotea. Mereu le aduceam haine de firmă, adidași de firmă, trotinetă electrică. Eu sunt jurist de profesie și în ultima vreme lucram la firma de mâncare, a mai declarat Faur în fața instanței, potrivit surselor .