Te-ai inscris pe listele de asteptare pentru vaccinare? Cat trebuie sa astepti ca sa te imunizezi?

Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID, a explicat ca timpul de asteptare difera de la un centru la altul, in functie de capacitatea acestuia de vaccinare.”Timpul de asteptare difera de la capacitatea de vaccinare a fiecarui centru. Sunt centre care au un cabinet, deci vaccineaza 60 de persoane pe zi. Si daca am o lista de asteptare de 6.000 de persoane va imaginati ca timpul de asteptare va fi mai lung. Iar daca am un centru unde am 6.000 de persoane pe lista de asteptare, dar are 10 cabinete de vaccinare si vaccineaza 600 de persoane pe zi, practic in 10 zile finalizeaza lista de asteptare. De aici exista acea diferenta intre timpul de asteptare de la un centru la altul, insa in momentul in care va fi disponibila afisarea timpului de asteptare pentru fiecare persoana care se afla inscrisa pe unui centru, atunci fiecare va putea sa decida la ce centru doreste sa ramana”, a explicat medicul Valeriu Gheorghita in cadrul unei conferinte, potrivit dcnews.ro.Acesta a mai precizat ca ”lungimea listei de asteptare nu este corelata cu timpul de asteptare”. Pana acum au fost vaccinati peste 1.963.000 de romani, dintre care un milion au primit ambele doze.