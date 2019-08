Telefonul Luizei Melencu a fost folosit din nou. Ce se intampla cu contul sau de WhatsApp

Pe 15 august, o colega de clasa a Luizei a observat ca la ora 1.00 noaptea pe telefonul Luizei a fost activitate. Aceasta ar fi iesit din cateva grupuri in care era pe WhatsApp. Colega Luizei a reusit sa faca chiar si niste capturi. Colega a și sunat-o pe Luiza și a constatat că telefonul era închis. La scurtă vreme a ieșit din grup.Dupa aceasta intamplare, bunicul Luizei a decalarat ca el crede ca nepoata lui este inca in viata. Mai mult, pe 16 august, de pe contul de WhatsApp al Luizei a fost trimis un nou mesaj.”Inainte primeam mesaj de la ea cu -Acum pot fi contactată-, în urmă cu o lună acest mesaj a dispărut. Am primit la 02:20 un mesaj de pe telefonul Luizei un mesaj cu -acum pot fi contactată-, am sunat acolo și am impresia că telefonul Luizei e la cineva”, a spus bunicul Luizei.Declarațiile bunicului Luizei Melencu intervin în condițiile în care raportul preliminar al INML asupra unei părți a probelor umane găsite într-o pădure - despre care se credea că aparțin Luizei Melencu - a arătat că acestea erau mult prea calcinate pentru a putea stabili cui aparține ADN-ul. Gheorghe Dincă le-a spus anchetatorilor că a procedat la fel ca în cazul Alexandrei Măceșanu și în cazul Luizei Melencu, tânăra dispărută la Caracal în aprilie. El ar fi ucis-o, apoi ar fi ars-o și ar fi aruncat cenușa și alte rămășițe într-o pădure din apropierea casei. Anchetatorii au găsit, într-adevăr, diverse probe în respectiva pădure, dar raportul preliminar efectuat de Institutul de Medicină Legală nu a ajuns la o concluzie. DIICOT a cerut INML să continue testele în cazul tuturor probelor prelevate, inclusiv asupra unor dinți.Experti citati de Adevărul sustin că fie telefonul a fost găsit și deschis, iar ulterior numărul scos de pe toate grupurile, fie tehnicienii care lucrează la anchetă au cerut operatorului de telefonie mobilă clonarea cartelei SIM.Pe de altă parte, mai mulți utilizatori ai aplicației de mesagerie scriu, pe forumuri, că numerele scoase din uz au ieșit automat din grupuri, după o perioadă.