Temperaturi de primavara in decembrie

vremea va ramane in continuare calduroasa pentru aceasta data. In vestul, nord-vestul si centrul tarii innorarile vor persista si treptat se va extinde aria precipitatiilor. Acestea vor fi sub forma de ploaie in prima parte a intervalului, apoi vor predomina ninsoarea si lapovita, in timp ce la munte va ninge.Izolat cantitatile de apa vor fi mai insemnate. In sudul si estul teritoriului, cerul va fi variabil, iar spre seara va deveni mai mult noros si sunt posibile precipitatii. Vantul va avea intensificari in zona montana. Temperaturile minime se vor incadra intre -2 si 8 grade Celsius iar cele maxime intre 4 si 14 grade Celsius.Invremea se va mentine calduroasa pentru aceasta data. Cerul va fi partial noros, iar sansele de ploaie sunt slabe. Temperaturile minime se vor incadra intre 1-2 grade Celsius, iar maximele vor urca pana la 9-10 grade Celsius.vremea se va raci in toata tara. Cerul va fi mai mult noros si sunt asteptate precipitatii pe arii extinse. In zonele joase de relief se vor inregistra ploi si pe alocuri lapovita, iar la munte vor predomina ninsorile.