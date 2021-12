Temperaturi surprinzatoare de Craciun. Vremea se va schimba radical

Astfel, la sfarsit de saptamana, temperaturile vor creste, iar de Craciun vor fi pana la 13 grade Celsius in unele zone din tara. Temperaturile vor scadea insa din nou de Revelion, iar in majoritatea regiunilor din tara va fi frig. Meteorologii anunță temperaturi sub limita înghețului, mai ales în timpul nopților.„După două-trei zile cu ger, vreme chiar geroasă noaptea şi dimineaţa, în ajunul Crăciunului şi chiar în ziua de Crăciun şi după, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit. Dacă mâine dimineaţă vom conta pe temperaturi minime între -14 până la -4 grade Celsius, posibil în Capitală, chiar spre -8 grade Celsius, următoarele dimineţi, joi şi vineri, valorile vor fi mai coborâte.Contăm joi dimineaţă până la valori, în estul Transilvaniei, de -17, -18 grade Celsius, în Capitală, sub -10 grade Celsius, după care, începând de joi, vineri şi chiar ziua Crăciunului, sâmbătă, să vorbim de temperaturi în creştere, vor fi valori chiar de până la 13-14 grade Celsius, în special în partea de vest, sud-vest a ţării, inclusiv în Capitală, 11-12 grade Celsius.”, a declarat directorul ANM pentru sursa de mai sus.