Teoria unui cercetator israelian: Coronavirusul dispare singur dupa 70 de zile

Cercetatorul israelian sustine ca virusul se autolimiteaza si in mare parte dispare singur dupa 70 de zile, cu sau fara masuri de distantare sociala.Potrivit calculelor facute de cercetator, graficul infectiilor zilnice, ca procent din numarul acumulat de infectii, incepe de la aproximativ 30%, dar scade la 10% dupa sase saptamani si, in cele din urma, atinge un prag de sub 5% o saptamana mai tarziu.Citeste continuarea pe supermame.ro