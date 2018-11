Terifiant: Cum l-au gasit politistii pe copilul de 3 ani ucis de tatal sau politist

Tanarul lucra la Crima Organizata in Pitesti si a vrut sa se razbune pe mama copilului, cu care era in divort, si ea tot politist. Potrivit primelor informatii, femeia lasase baietelul in grija tatalui pentru cateva ore. Cei doi aveau custudie comuna. Chiar daca ajunsesera la divort, se pare ca barbatul nu se impacase cu ideea separarii si era foarte gelos pe aceasta. Conform apropiatilor, polistul credea ca sotia il inselase cu un alt coleg de-al lor. Ba chiar ar fi ameninţat-o că va omorî copilul.Oribila scena a fost descoperita de oamenii legii, in jurul orei 15, dupa ce femeia a alertat politia pentru ca barbatul nu mai raspundea la telefon. Oamenii legii au avut parte de o scena socanta la intrarea in apartament: barbatul si baietelul de 3 ani zaceau morti intr-un pat din apartament. Copilul era bagat intr-o punga. Se pare ca polistul s-a sinucis dupa ce si-a omorat copilul.Marius Franţescu avea 29 de ani şi lucra de şapte ani în cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate din Argeş. A fost coleg de promoţie cu cea care i-a devenit soţie. După absolvire, ea s-a angajat la Biroul de Investigare a Fraudelor financiare. Potrivit unor surse, ofiţerul ar fi devenit extrem de gelos după divorţ.O întreagă comunitate e în stare de şoc. Apropiaţii povestesc că, înainte de divorţ, poliţiştii formau o familie fericită. În timpul liber, ea se ocupa de blogul ei. Acolo scria despre viaţa de familie şi chiar posta fotografii din călătorii. Mama, tata şi copilul în acelaşi tablou perfect. Şefii poliţistului spun că era un angajat respectat.La începutul anului, trecuse cu brio de ultimul test psihologic. Nimeni nu îşi explică ce s-a întâmplat cu el. Cazul readuce în discuţie problema testărilor psihologice din cadrul Ministerului de Interne. Anul trecut, după demascarea poliţistului pedofil, experţii spuneau că examenele sunt infeciente şi nu pot dezvălui probleme de comportament grave. Aşa cum s-a dovedit şi în 2012, când un alt poliţist care a promovat testările a deschis focul într-un coafor din Capitală. Gheorghe Vlădan voia să se răzbune pe soţia lui. I-a luat şi ei viaţa, dar şi unei colege.