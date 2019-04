Tichete de vacanta. Schimbari importante.Cine beneficiaza de vouchere de vacanta in 2019

Beneficiarii tichetelor de vacanta trebuie sa stie ca, cu aceste tichete, pot achizitiona servicii precum cazare, masa, transport, servicii de tratament si de agrement sau pachete turistice. Legea impune insa la folosirea voucherelor achizitionarea a cel putin o noapte de cazare. Locatiile in care vor fi folosite voucherele trebuie sa aiba autorizatie / licenta de la Autoritatea Nationala pentru Turism.De asemenea, trebuie sa stiti ca doar angajatii care au primit voucherele de vacanta sunt singurii indreptatiti sa le utilizeze. Acestea nu pot fi comercializate, nici folosite in alte scopuri decat celeamintite mai sus.– cu voucherele de vacanta puteti lua alaturi pe oricine doriti, membru al familiei sau prieten.– va puteti acoperi orice cheltuiala din concediul de odihna, singura conditie fiind ca acesta sa fie efectuat in Romania.– valoarea maxima a voucherelor va fi egala cu sase salarii de baza minime brute.– valoarea nominala permisa pentru fiecare voucher de vacanta pe suport de hartie va fi multiplu de zece lei, dar nu mai mult de 100 de lei.Tichetele de vacanta se dau din 2021. Totusi, nu toti salariatii nu se vor putea bucura de voucherele de vacanta prevazute de Legea nr. 165/2018 in acest an. Potrivit unor modificari aduse in luna decembrie Legii nr. 165/2018, acordarea voucherelor de vacanta va fi posibila peste aproximativ doi ani, respectiv din 2021. „Pana la data de 1 ianuarie 2021 prevederile prezentei legi nu se aplica voucherelor de vacanta”, este prevazut in actul normativ.Nota: Vouchere de vacanta vor fi acordate si pana la sfarsitul anului 2020, dar in baza altui act normativ, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta. Astfel, potrivit OUG nr. 8/2009, in 2019 si 2020, bugetarii vor putea primi cate un voucher de vacanta de 1.450 de lei pe care sa-l foloseasca la vacantele din tara. Voucherele de vacanta se pot acorda intr-una sau cel mult doua transe, in functie de dorinta angajatului. Voucherele pot fi folosite pentru plata cheltuielilor legate de servicii turistice, de cazare, de masa si/sau de recuperare a capacitatii de munca, dar si pentru acoperirea unor servicii de calatorie sau de divertisment, daca acestea sunt incluse intr-un pachet turistic.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.