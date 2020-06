Tigaretele mentolate si cele care au capsula cu mentol au iesit de pe pietele statelor membre UE

Prima luna de vara vine cu schimbari importante in industria tutunului. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a interzis comercializarea tigaretelor mentolate si a celor care au capsule cu mentol pe toate pietele din statele membre ale Uniunii Europene. Din 15 iunie, desi termenul initial era 20 mai, aceste produse nu se mai gasesc in magazinele din UE, nici macar in punctele de vanzare duty-free.Interdictia face parte dintr-un context mai larg. Ea este, practic, o urmare a Directivei Uniunii Europene pentru produsele din tutun (Tobacco Products Directive – TPD), elaborata inca din 2014 si care a intrat in vigoare în 2016. Intr-o prima etapa, actul normativ a interzis comercializarea tigarilor clasice si a tutunului pentru rulat cu arome care schimba gustul si mirosul tutunului autentic incepand cu 2016. In acest moment, este vorba despre a doua etapa de aplicare a acestei Directive, anume interzicerea tigarilor mentolate si a celor care au capsula cu mentol de pe pietele din Uniunea Europeana incepand cu data de 15 iunie 2020.Reprezentantii Uniunii Europene au luat deciza interzicerii tigaretelor mentolate si a celor care au capsule cu mentol pentru ca au considerat ca aceste produse tind sa fie populare in randul tinerilor, in special al minorilor. Scopul acestei prevederi ar putea fi asociat cu efortul de a descuraja fumatul in randul acestora si de a incuraja, pe de alta parte, renuntarea la fumat in ceea ce ii priveste pe adulti.Exista totusi alternative ramase pe piata pentru fumatorii care prefera aroma de mentol. Este vorba despre dispozitivele heat-not-burn, precum IQOS si Glo, care incalzesc tutunul si nu il ard, si care pot folosi in continuare mentolul in produsele din componenta lor. Totodata, nici tigarile electronice nu sunt supuse acestei interdictii.Sursa foto: Shutterstock