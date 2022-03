Toate statiile de alimentare cu carburanti din Romania, verificate de IGSU

Dupa ce miercuri seara s-a creat un adevarat haos in Romania dupa ce pe retelele de socializare a circulat un fake news potrivit caruia pretul carburantilor va creste pana la 11 lei pe litru, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anuntat o actiune de amploare in toate statiile de alimentare cu carburanti din Romania.„Având în vedere situațiile înregistrate în seara zilei de miercuri, 09.03.2022, în mai multe stații de alimentare cu carburanți, precum și imaginile propagate în spațiul public cu persoane care alimentau în recipiente neomologate (bidoane/butoaie din plastic, damigene, pubele, saci din plastic etc.), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin unitățile subordonate, desfășoară, în următoarea perioadă, activități de verificare și control la nivelul tuturor operatorilor cu acest obiect de activitate”, anunță IGSU.Scopul acestor acțiuni este de prevenire a evenimentelor care pot să apară prin manipularea sau depozitarea combustibilului în recipiente neconforme.