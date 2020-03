Toate teatrele din Bucuresti vor fi inchise pana pe 31 martie

In Germania, numarul cazurilor de coronavirus au explodat intr-o singura zi. In doar 24 de ore au fost inregistrate 249 de imbolnaviri cu Covid-19. Conform BNO News , Germania a ajuns, de la 902 îmbolnăviri, câte se înregistrau duminică, la 1.151, câte au

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a anuntat ca toate teatrele din Capitala vor fi inchise pana la 31 martie. "Cuvântul de ordine trebuie să fie prevenție. Am auzit multe dezbateri în această perioadă, unii sunt pentru măsuri mai severe, alții

Stare de alerta la Guvernul Romaniei, dupa ce o femeie in varsta de 42 de ani care lucreaza ca bucatareasa la Palatul Victoria este suspecta de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că femeia de 42 de ani din Bucureşti care a fost testată pozitiv cu

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca a citit ca perioada de varf a coronavirusului va fi in preajma Pastelui. „Este o părere pe care am citit-o recent că în perioada Paștelui va fi