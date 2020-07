Toti turistii care intra in Grecia vor fi testati pentru coronavirus!

Emmanuel Volikakis, seful Departamentului de Turism, regiunea Chania a declarat joi ca trei hoteluri sunt pregatite pentru carantinarea persoanelor testate pozitiv cu noul coronavirus, unul in Chania si doua in Heraklion. Hotelul din Chania are o capacitate de 25 de locuri, in timp ce hotelurile din Heraklion au cate 50 de locuri fiecare.“De asemenea, avem hoteluri COVID – unul in Chania si doua in Heraklion, unde pot fi cazati turistii care sunt pozitivi la test. Deci, eu zic ca suntem pregatiti. Cu siguranta, daca vom avea nevoie de mai multe locuri, vom adauga si altele”, a declarat Emmanuel Volikakis, potrivit spotmedia.ro.Dupa ce autoritatile elena au anuntat ca toti turistii care intra in Grecia pe la punctul de trecere terestru vor fi testati pentru coronavirus (lucru care in urma cu doar cateva zile se facea aleatoriu), acum, au anuntat ca toti romanii vor fi testati si in aeroport.Testarea se face dupa coborarea din av avion si dupa controlul pasapoartelor, inainte acestia sa isi ia bagajele.Testarea dureaza 40-50 de minute, iar primirea rezultatelor se face in 24 de ore. Pana la primirea rezultatelor, romanii trebuie sa ramana in izolare la hotelul in care si-au facut rezervarea pentru cazare.Ieri, autoritatile elene au anuntat ca alti doi romani au fost depistati cu noul coronavirus, dupa efectuarea testelor la intrarea in tara. Unul dintre romani se afla in insula Thassos, iar celalalt in Paralia Katerini.In cateva ore de la primirea rezultatului cei doi romani au fost transferati catre hotelurile pregatite pentru cei infectati cu coronavirus. Vor sta in izolare 14 zile, iar cheltuielile vor fi suportate de statul grec.Autoritatile elene au anuntat joi ca ar putea impune noi restrictii la frontiera in functie de evolutia situatiei epidemiologice.