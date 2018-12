Traditii de Craciun: de ce este bine sa pui o pusculita sub brad

Daca vrei sa ai spor in noul an, trebuie sa respecti o traditie din batrani. Pentru a avea mai multi bani, printre cadouri se pune si o pusculita plina cu bani. Aceasta trebuie sa contina si bancnote, pe langa monede. Dupa sarbatori, pusculita se pune la fereastra casei pentru a atrage spor in gospodarie.Apoi se ia cate o moneda care se aseaza langa o suma mai mare de bani cu care vrei sa iti cumperi un obiect scump. Pusculita nu se va goli niciodata. Pe parcursul noului an, vei mai pune alti bani in ea si o vei pune, din nou, sub brad, informeaza click.ro.