Traditii de Florii: Ce este bine sa faci in aceasta zi

Salcia aminteste de primirea in Ierusalim a Mantuitorului Hristos cu crengute de maslin. Potrivit traditiei, salcia trebuie pastrata in casa pentru a ferii de rau locuinta si pe cei care traiesc in ea. Nu trebuie aruncata, ci trebuie pastrata in casa, la fereastra sau la o icoana.„Se punea salcie la ferestrele caselor, apoi se punea la icoane, in nici un caz nu se arunca. De asemenea, matisorii care sunt la salcie in aceasta perioada erau foarte pretuiti“, a precizat pentru adevarul.ro Victor Munteanu, de la Muzeul Etnografic al Moldovei. In unele zone din tara, fetele mari aseaza sub perna flori si muguri de salcie sfintiti, alaturi de o oglinda, pentru a visa chipul ursitului, in timp ce apicultorii inconjoara cu ele stupii, iar agricultorii ingroapa matisorii in brazda, pentru a avea o recolta buna. De asemenea, salcia sfintita se crede ca are rolul de a feri de foc si de inundatii, de grindina si alte pericole ale naturii. Unii spun ca, daca mananci mugurii de salcie, te vindeci de orice boala. Exista insa si o conditie importanta. Pentru a putea avea puteri tamaduitoare, ramurile de salcie trebuie culese doar in dimineata de Florii si nu inainte. In trecut, ramura de salcie sfintita era folosita si in scopuri terapeutice. Oamenii inghiteau mâtisori de pe ramura de salcie pentru a fi feriti de diferite boli, iar batrânele se incingeau cu salcia ca sa nu le mai doara salele. De asemenea, exista si obiceiul ca parintii ii loveasca pe copii cu nuielusa de salcie când veneau de la biserica, pentru a creste sanatosi si intelepti.