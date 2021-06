Traditii de Sfintii Petru si Pavel. Fructul pe care femeile nu trebuie sa il manance in aceasta zi. Ce e important sa tii in buzunar

Vremea va fi in continuare capricioasa, chiar daca Romania este sufocata de canicula in ultimele zile. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile ridicate vor fi precedate si de fenomene meteo extreme, precum vijelii sau tornade. De asemenea, ANM atrage atentia ca ciclonul care a cauzat o

Cel mai performant tramvai din lume va circula si in Romania. Acesta a fost adus la Timisoara la miezul noptii cu un transport agabaritic din Ankara, Turcia. Valoarea unui astfel de tramvai este de 2 milioane de euro, iar Primaria Timisoara a cumparat 21 de astfel de mijloace de transport.

Transportul public din Capitala va fi reorganizat pana la sfarsitul lunii septembrie. Traseele multor mijloace de transport va fi modificat, iar pe unele linii nu se va mai circula in weekend. In Capitala va fi reintrodus conceputul de linii de transport care sa functioneze doar in anumite