Traditii Florii: De ce este bine sa aduci salcie in casa. Ce puteri miraculoase are

Salcia sfintita are rolul de a proteja crestinii de boli si de rele pe tot parcursul anului. Potrivit traditiei, odata cu patimile lui Iisus Hristos, cand soldatii romani ai lui Pontius Pilat au folosit ramuri de salcie pentru a-l biciui pe Mantuitor cu acestea.Salcia este considerata insusi arborele vietii in traditia druida, conform careia cele doua oua stacojiii, continand fiecare soarele si luna au stat protejate de ramurile salciei pana ce acestea au fost clocite suficient.Salcia este de asemeni copacul ales pentru legarea firelor de Martisor de catre tinerele fete. Caci salcia aduce iubirea, sanatatea, prosperitatea si intelepciunea.Ramurelele de salcie pot fi tinute in apa, langa o icoana sau pot fi impletite in cunune care se pastreaza peste an.