Traditii in Ajun de Craciun. Ce nu este bine sa faci

Se spune ca pentru a avea noroc tot anul este important sa faci macar un cadou un Ajunul Craciunului si sa impodobesti crengute de vasc. Pentru sanatate, este bine sa mananci mere in Ajun.De asemenea, pentru a atrage norocul in casa, este bine sa pui paine sub masa sub fata de masa sa pui grau. Este important ca in Ajun de Craciun sa fii impacat cu tine si sa te impaci cu toata lumea. Nu este bine sa fii certat cu persoanele dragi sau apropiatii.Dacă vrei să ai noroc tot anul viitor trebuie să mături pragul casei în Ajunul Crăciunului.Tot în Ajun de Crăciun nu se dă nimic din casă şi nici nu se împrumută, pentru că, astfel, se crede că se dă norocul afară.Este obligatoriu să dăruieşti de Crăciun, altfel nu vei avea parte de prosperitate.Aduce ghinion să porţi pantofi noi de Crăciun.Prima persoană care intră în casă în seara de Ajun trebuie să fie un bărbat. Dacă pragul casei este trecut de o femeie, se spune că vei avea parte de ghinion.Dacă vrei să te păzeşti de farmece şi rele, trebuie să pui în cele patru colţuri ale mesei usturoi şi seminţe de mac.În Ajunul Crăciunului nu trebuie să laşi pe nimeni să-ţi închidă uşa, pentru că îţi poate alunga tot norocul din casă.În dimineaţa de Crăciun este bine să pui în apă cu care te speli un obiect de argint şi o nucă, pentru a avea parte de bani şi sănătate.