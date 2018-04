Traditii in prima zi de Paste. Nu e bine sa mananci oua

Potrivit traditiei, in prima zi de Paste nu este bine sa mananci oua rosii, pentru ca tot anul "iti va mirosi gura ca oul clocit". De asemenea, se spune ca nu e bine sa mananci ouale nesarate, caci altfel ti se vor inrosi mainile.Totodata, in ziua de Paste nu este bine sa dormi, deoarece strigoii iti pot furaanafura dintre dinti, o vand diavolului si nu mai ai noroc in casa.In unele locuri, precum Bucovina si Transilvania, exista datina ca a doua zi de Pasti sa vina baietii la udat. Dupa traditionalul "Hristos a inviat, baiatul spune ca i-ar fi sete si scoate o ulcica cu apa pe care o varsa fie pe gatul fetei, fie pe fata ei, rostind: "Sa-ti fie inima curata ca apa si ea sa te fereasca de orice boala", scrie crestinortodox.ro.In dimineata primei zile de Paste, este bine sa te speli pe fata cu apa luata din izvor, in sensul in care curge. In apa se vor pune un ou rosu si un ban de argint. Astfel, vei avea noroc, bani si frumusete.Daca oul pe care il ciocnesti in prima zi de Paste are doua galbenusuri, inseamna ca urmeaza sa te casatoresti in scurt timp.Se spune ca daca un om moare in prima zi de Paste, aceasta va ajunge in rai, pentru ca usile raiului sunt deschise, pe cand usile iadului sunt inchise.In Transilvania exista obiceiul ca fetele sa se spele pe fata cu apa de moara, luata de pe roata morii, ca sa fie frumoase.Dupa ce te intorci de la slujba de Inviere, este bine sa mananci, alaturi de familie, un ou rosu si pasca. Astfel, veti fi sanatosi ca oul si curati precum pasca.Este bine sa pastrezi lumanarea pe care ai adus-o cu lumina de la slujba de Inviere. Aceasta te va proteja in momentele dificile pe care le vei traversa pe parcursul anului.