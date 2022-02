Traditii si obiceiuri de Dragobete. Ce nu este bine sa faci in aceasta zi sub nicio forma

Pe 24 februarie, romanii sarbatoresc Dragobetele, cunoscuta si sub numele de ziua iubirii. In trecut, aceasta zi marca trezirea naturii la viata si inceputul primaverii. De-a lungul timpului, ziua de Dragobete a capatat numeroase semnificatii. Este considerata o zi plina de obiceiuri si traditii, ce trebuie respectate, mai ales de catre fetele tinere, care vor sa se casatoreasca.Conform tradietiei, pe 24 februarie, tinerele necăsătorite trebuie să strângă „zăpada zânelor”, adică rămășițele de zăpadă pe care le întâlnesc în cale și apoi să le topească, iar apa obținută să o folosească pentru a se spăla pe față. Tradiția spune că apa le ajută pe fete să fie mai fermecătoare.Pe 24 februarie, nu este bine sa faci treburi casnice, sa cosi sau sa speli. Totusi, se spune ca este bine sa faci curatenie in casa deoarece Dragobetele este aducator de prosperitate in casele curate. In anumite zone ale tarii, fetele nemaritate care vor sa se casatoreasca isi pun busuioc sfintit sub perna pentru a-si visa ursitul. Înainte de culcare, acestea trebuie să se roage ca Dragobetele să le dezvăluie în vis iubitul astfel încât ele să-l poată căuta.De Dragobete este interzisa sacrificarea animalelor si munca pamantului. Persoanele care muncesc in aceasta zi de sarbatoare se pot imbolnavi. De asemenea, pe 24 februarie, nu este bine sa plangi, deoarece lacrimile aduc necazuri.