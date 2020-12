Traditii si superstitii de Revelion. Ce trebuie sa faci ca sa ai noroc in 2021!

La cumpana dintre ani trebuie sa deschizi larg toate ferestrele pentru ca anul vechi sa iasa rapid si odata cu acesta sa te paraseasca si ghinioanele. In locul acestora, vor intra in casa noul an si va aduce cu el reusite si noroc.In noaptea de Anul Nou trebuie sa fii fericit, politicos si manierat, deoarece asa vei ramane tot anul. De aceea trebuie sa eviti toate discutiile in contradictoriu, dar mai ales certurile.In noaptea dintre ani NU trebuie sa spui povesti cu fantome sau morti, deoarece acestea atrag ghinionul aupra ta. Este obligatoriu ca la miezul noptii sa dansezi. Se spune ca dansul dansul aduce sanatate si implinirea dorintelor. Pentru a avea parte de un an imbelsugat, la miezul noptii paharele si farfuriile tuturor trebuie sa fie pline.In noaptea de Revelion trebuie sa se seveasca obligatoriu, carne de peste si carne alba, de pasare. Cei care respecta aceste obiceiuri vor fi sprinteni tot anul si vor avea parte de o sanatate de fier.Daca vrei sa ai noroc la bani in anul care urmeaza, in noaptea dintre ani nu trebuie sa uiti sa-ti pui in fiecare buzunar al hainelor pe care le porti cate o bacnota, indiferent de valoarea acesteia. Ai grija insa ca aceasta sa nu fie imprumutata, deoarece orevesteste datorii.In noaptea de Revelion si in prima zi din Anul Nou NU se arunca nimic din casa, nici macar gunoiul, deoarece este semn de saracie pentru anul care urmeaza.De asemenea, nu se fac daruri si nu se da nimic cu imprumut pana in a doua zi de anul nou, pentru a te feri de saracie si de datorii.