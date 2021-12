Traditii si superstitii in Ajun de Craciun. De ce este bine sa tai un mar pe jumatate

Se spune ca in Ajunul Craciunului este bine sa tii post negru, pana se iveste prima stea pe cer, care aminteste de cea observata de magii de la Rasarit. Asa vei fi sanatos tot anul viitor si vei avea noroc anul viitor. Daca ai imprumutat lucruri, este bine ca in Ajun sa te duci sa iti strangi lucrurile si sa le aduci in casa ta. Ca sa afli cum vei sta cu sanatatea anul viitor este bine sa tai jumatate de mar.Dacă fructul are viermi la interior, se spune că omul va fi urmărit de boală, iar dacă mărul este intact, înseamnă că persoana va avea parte de sănătate în noul an. Un măr putred, însă, anunța moartea.In Ajunul Craciunului nu este bine sa faci curatenie in casa. Nu este permis nici maturatul. Se spune ca daca maturi in aceasta zi, vei alunga norocul din casa ta. Totodată, creștinii nu au voie să bea rachiu în Ajunul Crăciunului.Se spune că în Ajun de Crăciun cerurile se deschid, dar această minune nu poate fi văzută decât de oamenii credincioși și buni la suflet scrie traditii-superstitii.ro. O altă superstiție ne învață că în noaptea de Crăciun nu trebuie să deschidem ușa nimănui pentru că ne va zbura norocul din casă. În Ajunul Crăciunului este bine să li se dea copiilor să mănânce bostan pentru a fi sănătoși tot anul.