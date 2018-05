Tragedie la Ghioroc! Doua tinere au murit inecate in lac dupa ce au zburat zeci de metri cu masina in apa

Doua fete au murit si doi baieti au reusit sa se salveze, insa sunt in stare de soc.Laura si Adelina, de 26 si, respectiv, 24 de ani, erau pe scaunele din fata a masinii, in timp ce pe bancheta din spate erau doi baieti. Se aflau, cu masina, pe un drum agricol din sudul lacului Ghioroc, au derapat, masina a scapat de sub control si „a zburat” intre 15 si 20 de metri in apa, potrivit observator.ro.Cei doi baieti au reusit sa deschida usa masinii si au iesit la suprafata. Au cerut ajutor si pentru prietenele lor, insa medicii si scafandrii nu au mai putut face nimic pentru ele, desi au facut tot posibilul sa le readuca la viata facand zeci de minute de resuscitare.Cei doi baieti erau in stare de soc si nici nu stiau cum s-a produs accidentul. Tinerii au 18 si 27 de ani., a declarat unul dintre baieti.