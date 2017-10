Trecem la ora de iarna. Ce efecte are aceasta schimbare

Weekendul acesta se schimba ora. Romania va trece oficial la ora de iarna in noaptea de sambata spre duminica, cand ora 4:00 va deveni ora 3:00. Astfel, ziua de 29 octombrie va fi cea mai lunga zi din an, avand 25 de ore.Pentru urmatorii ani, trecerea la ora de vara si la ora de iarna se va face la urmatoarele date:– 25 martie – 28 octombrie– 31 martie – 27 octombrie– 29 martie – 25 octombrie.Mecanismul prin care se schimba ora, primavara si toamna, este folosit in peste 100 de tari din lumea intreaga. Romania a aderat la ora de vara in 1932. Trecerea la ora de iarna poate provoca tulburari ale bioritmului, informeaza stirileprotv.ro. Perturbarile produse de trecerea la ora de iarna constau in tulburari ale somnului, schimbarea apetitului, schimbari de dispozitie, si probleme de concentrare. Unele persoane acuza o oboseala puternica dupa schimbarea orei, insotita eventual de o senzatie de disconfort si chiar de dureri de cap. Simptomele vor trece in cateva zile sau in maximum cateva saptamani.Pentru ca adaptarea le noua ora sa se faca rapid, specialistii recomanda ca sambata seara sa te duci la culcare cu o ora mai tariu. In acest fel ora de trezire va fi aceeasi. Mai mult, acestia sustin ca duminica nu trebuie sa lenevesti prea mult in pat deoarece seara vei adormi foarte