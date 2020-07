Trei cutremure in sase ore in Romania

a avut loc luni seara (27 iulie) in, la ora 19:40 si s-a produs la o adancime de 127 de kilometri. Cutremurul care a avut doar 2,6 gade pe scara Richter s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 92km E de Brasov, 96km S de Bacau, 102km V de Galati, 102km NE de Ploiesti, 105km NV de Braila, 150km N de Bucuresti, 174km S de Iasi, 177km NE de Pitesti, 205km E de Sibiu, 214km N de Ruse.a avut loc tot inla ora 21:35, la o adancime de 78 de kilometri. Cutremurul a avut magnitudinea de 3.0 grade pe scara Richter si s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km E de Brasov, 95km NE de Ploiesti, 99km S de Bacau, 114km V de Galati, 116km NV de Braila, 145km N de Bucuresti, 166km NE de Pitesti, 180km SV de Iasi, 193km E de Sibiu, 210km N de Ruse.a avut loc in noaptea de luni spre marti, la ora 1:33 in. Cutremurul s-a produs la o adancime de 88 de kilometri si a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 83km E de Brasov, 92km S de Bacau, 103km NE de Ploiesti, 113km V de Galati, 116km NV de Braila, 153km N de Bucuresti, 172km SV de Iasi, 173km NE de Pitesti, 195km E de Sibiu, 218km SV de Chisinau.