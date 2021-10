Tulpina Delta a suferit o mutatie. Ce este varianta Delta Plus, care produce ingrijorare printre specialisti

"Este nevoie să se facă cercetări urgente pentru a ne da seama dacă această variantă Delta Plus este mai transmisibilă. Momentan, nu sunt indicii clare că este așa, dar trebuie să facem aceste cercetări pentru a ne da sa seama cât mai repede cum acționează și ce caracteristici are", a spus el. Gottlieb, care face parte din consiliul de administrație al Pfizer și este fost comisar al FDA, a subliniat că nu este un motiv de îngrijorare imediată, ci o atenționare și că astfel de cercetări trebuie să fie o prioritate în ceea ce privește evoluția pandemiei, așa cum se face constant și pentru gripă, scrie Bloomberg.Comentariile lui Gottlieb vin în momentul în care Marea Britanie a raportat, duminică, cea mai mare creștere zilnică a cazurilor noi, de la jumătatea lunii iulie, când au fost ridicate majoritatea restricțiilor legate de pandemie.Varianta Delta Plus include mutația K417N , care a atras atenția, deoarece a fost legată și de varianta beta, asociată cu un risc crescut de reinfectare.