Tulpina Delta, incarcatura virala de 300 de ori mai mare decat variantele initiale

Oamenii de stiinta vin cu noi informatii despre tulpina Delta, care a devenit predominanta in intreaga lume si a adus valul patru al pandemiei in numeroase state. Astfel, potrivit unui studiu recent, tulpina Delta are o incarcatura virala de 300 de ori mai mare fata de tulpinile anterioare.Încărcătura virală scade apoi treptat, ajungând să fie până la 30 de ori mai mare după patru zile şi de peste 10 ori mai mare după nouă zile, pentru ca după 10 zile nivelul ei să fie comparabil cu cel al altor variante ale coronavirusului, relevă studiul realizat de Agenţia Coreeană pentru Controlul şi prevenirea Bolilor (Korea Disease Control and Prevention Agency - KDCA), potrivit Reuters, preluată de Agerpres.O încărcătură virală mai mare înseamnă că virusul se transmite mult mai uşor de la o persoană la alta, crescând astfel numărul îmbolnăvirilor şi al spitalizărilor, explică un responsabil sanitar sud-coreean, Lee Sang-won.„Dar aceasta nu înseamnă că varianta Delta este de 300 de ori mai contagioasă. Credem că rata ei de transmitere este de 1,6 ori faţă de varianta Alpha şi aproximativ dublă faţă de varianta originală”, a mai precizat Lee Sang-won.În cadrul studiului a fost comparată încărcătura virală a 1.848 de pacienţi infectaţi cu varianta Delta cu cea a altor 22.106 de persoane infectate cu alte variante ale coronavirusului SARS-CoV-2.