Tulpina Lambda, noua mutatie a coronavirusului. A fost confirmata deja in 27 de tari

Aceasta mutatie a aparut pentru prima oara in Peru, in luna august a anului trecut. Este insa identificata tot mai des in tarile latino-americane. Aceasta a aparut insa si in Europa, unde varianta Delta face deja ravagii.Momentan nu exista studii despre varianta Lambda in Europa, iar astfel nu se stie daca este un motiv de ingrijorare. Deocamdata, OMS nu a trecut varianta Lambda pe lista sa cu variante „ingrijoratoare”, ci ramane doar o „varianta de interes”, ceea ce inseamna ca a fost identificata ca fiind o cauza de transmitere si ca a fost depistata in mai multe tari, dar nu se stie cat de contagioasa este, scrie realitatea.net.Potrivit Organizatiei Panamericane de Sanatate (OPS), varianta Lambda a fost depistata in Peru in 82% din probele de laborator raportate in lunile mai si iunie.„Este posibil sa aiba o capacitate de transmitere crescuta. Este un fenomen care nu a fost inca bine studiat si documentat si nu putem face o comparatie cu alte variante, cum ar fi Gamma si Delta. Insistam asupra faptului ca raspandirea virusului si o crestere a numarului de cazuri sunt influentate de mai multi factori. Din acest motiv, insistam ca eforturile de control al epidemiei sa insemne control si reducere a transmiterii", a declarat oficialul OPS, Jairo Mendez.