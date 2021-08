Ultima ora! Ce se intampla cu mama gemenilor cazuti de la etaj in Ploiesti. Decizia luata de procurori

Aceasta facea un live in timp ce copiii ei erau nesupravegheati intr-o alta camera. Potrivit comunicatului transmis, femeia este cercetată în stare de libertate, în timp ce a doua persoană care se afla în apartament în timpul tragediei a scăpat fără să fie pusă sub acuzare. Femeia va fi audiata zilele urmatoare.„Având în vedere interesul public manifestat cu privire la evenimentul soldat cu decesul a doi copii în vârstă de 2 ani, petrecut în data de 11.08.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:La data de 18.08.2021 s-a dispus continuarea urmăririi penale față de mama minorilor decedați, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, aceasta fiind audiată în calitate de suspectă în cauză. Din probele administrate în cauză până în prezent a rezultat la data de 11.08.2021, minorii în vârstă de doi ani, fiind lăsați nesupravegheați de către mama lor, s-au urcat pe un corp de mobilier din apropierea ferestrei dormitorului și s-au precipitat de la etajul 10 al imobilului unde locuiau, rezultând decesul acestora.Măsurile dispuse în cauză reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, și nu înfrâng în nici un fel principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele supuse cercetărilor”, se arată în comunicatul Parchetului Public de pe lângă Judecătoria Ploieşti, remis, miercuri, presei.